Levi Strauss Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Levi Strauss & Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 14,56 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 15,6 USD, was einem Unterschied von +7,14 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,19 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Levi Strauss &-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 71 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Levi Strauss &.

Analysten schätzen die langfristige Aussicht der Levi Strauss &-Aktie als "Gut" ein. Bei insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen aus Analysteneinschätzungen in Bezug auf die Aktie, wird das Kursziel der Analysten bei 16 USD angesiedelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Performance der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Levi Strauss & in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.