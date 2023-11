Leverage Shares lanciert ETC-Suite und erweitert ETP-Angebot an der Londoner Börse

London (ots) -Eine Reihe von Investmentvehikeln für den Zugang zu den meistgehandelten Rohstoffen mit der niedrigsten Gesamtkostenquote an der London Stock Exchange sowie erste Produkte auf die Aktien von ARM und UBS ergänzen die ProduktpaletteLeverage Shares, ein Pionier im Bereich der gehebelten, inversen und Single Stock Exchange Traded Products (ETPs), gibt heute die Erweiterung seiner Produktpalette durch die Einführung einer Reihe von börsengehandelten Rohstoffen (Exchange Traded Commodities, ETCs) sowie von vier gehebelten und inversen ETPs an der London Stock Exchange (LSE) bekannt. Mit der Einführung von ETCs erweitert Leverage Shares seine dynamische Produktpalette für die Anleger, die zur Strukturierung und Diversifikation ihres Vermögens die ganz spezielle Anlage in Rohstoffe suchen und dabei Zertifikatstrukturen nutzen wollen. Sie können damit an der Wertentwicklung von Rohstoffen teilhaben. Dadurch stärkt das Unternehmen zudem seine Positionierung als einer der größten Emittenten an der Londoner Börse.Die erste Reihe von rohstoffbasierten Produkten des Unternehmens bietet ein 1:1-Engagement in vier der weltweit meistgehandelten Rohstoffe: Rohöl, Brentöl, Erdgas und Kupfer. Die ETCs von Leverage Shares zeichnen sich durch eine äußerst wettbewerbsfähige, gebührenbasierte "All-in"-Struktur aus und bieten die niedrigste Gesamtkostenquote (0,35 Prozent Total Expense Ratio) unter den derzeit an der LSE notierten vergleichbaren Rohstoff-ETCs, was sie sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren noch interessanter macht.Um der Anlegernachfrage nach innovativen ETPs gerecht zu werden, bietet Leverage Shares auch ein dreifach gehebeltes und dreifach inverses Engagement in Arm Holdings, dem begehrtesten Börsengang des Jahres 2023, sowie in die Schweizer Bank UBS an, die sich in der Konsolidierung mit der neu erworbenen Credit Suisse befindet."Wir bei Leverage Shares haben uns zum Ziel gesetzt, Anlegern den Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen zu erleichtern", kommentiert Oktay Kavrak, Director of Communications & Strategy bei Leverage Shares die Markteinführung. "Aufgrund unserer einzigartigen Position als führender Emittent an der LSE konnten wir eine spürbare Nachfrage nach ETCs zu wettbewerbsfähigen Preisen identifizieren. Wir haben alles dafür getan, diese jetzt auch zeitnah auf den Markt zu bringen."Während die Leverage Shares ETCs ein 1:1-Engagement zulassen, bieten die ETPs ein gezieltes Engagement in einzelne Aktien auf gehebelter und Short Basis. Dies ermöglicht den Anlegern ein intensiveres Engagement in den Kursen der zugrunde liegenden Wertpapiere, während sie gleichzeitig von einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 0,75 Prozent Gesamtkostenquote profitieren.Alle Leverage Shares ETPs und ETCs sind physisch unterlegt. Das bedeutet, die Vehikel besitzen die zugrunde liegenden Aktien oder Rohstoffe physisch, so dass keine Swaps oder Derivate eingesetzt werden, um ein Engagement zu erzielen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen finden Sie unter https://leverageshares.com/de/ (https://leverageshares.com/en/).Pressekontakt:public imaging GmbHGoldbekplatz 322303 Hamburgleverageshares@publicimaging.deOriginal-Content von: Leverage Shares, übermittelt durch news aktuell