Letzte Staffel von 'Star Trek: Picard' startet Mitte Februar

BERLIN (dpa-AFX) - Die dritte und letzte Staffel von "Star Trek: Picard" startet am 17. Februar 2023. Das teilte der Amazon-Streamingdienst Prime Video am Donnerstag mit. Wöchentlich wird dann je eine Folge der 10-teiligen Staffel erscheinen. Neben Patrick Stewart als Jean-Luc Picard sind LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan und Michelle Hurd zu sehen.

Die Tony-Award-Gewinnerin Amanda Plummer spielt Vadic, einen mysteriösen außerirdischen Captain der "Shrike". Die "Shrike" ist ein Kriegsschiff, das es auf Jean-Luc Picard und seine alten Crewmitglieder der Enterprise abgesehen hat. In einer Nebenrolle tritt Daniel Davis auf, vor allem bekannt als der Butler Niles aus der 90er-Jahre-Sitcom "Die Nanny". Er wird wieder in die Rolle des Professor Moriarty aus "Star Trek: The Next Generation" schlüpfen./bok/DP/zb