Lettland: Parlament bestätigt neue Regierung von Karins

RIGA (dpa-AFX) - Rund zweieinhalb Monate nach der Parlamentswahl hat Lettland eine neue Mitte-rechts-Regierung. Ministerpräsident Krisjanis Karins, der bereits seit Januar 2019 die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes anführt, und sein Kabinett wurden am Mittwoch vom Parlament in Riga bestätigt. Für das Dreierbündnis des 58-jährigen Politikers der liberalkonservativen Partei Jauna Vienotiba stimmten 54 von 100 Abgeordneten, dagegen waren 37.

Karins bezeichnete in seiner Rede im Parlament die "umfassende Transformation der Wirtschaft" Lettlands als Hauptaufgabe seiner neuen Regierung. Weitere Schwerpunktbereiche seien Sicherheit, Bildung, Energie, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität, sagte der in den USA geborene frühere Europa-Abgeordnete. Das Ziel wird auch in der Regierungserklärung und im Koalitionsvertrag genannt, den die drei Bündnisparteien vor der Sitzung unterzeichneten.

Karins und seine Partei hatten bei der Wahl am 1. Oktober, die vom Krieg in der Ukraine und von Sorgen über steigende Energiekosten überschattet war, die meisten Stimmen erhalten. Als Juniorpartner sind die nationalkonservative Nationale Allianz und das zentristisch-konservative Wahlbündnis Vereinigte Liste an der Regierung beteiligt. Die drei Parteien haben eine knappe Mehrheit im Parlament des Ostseestaats im Nordosten Europas.

Bei Schlüsselressorts setzt Karins, der als erster lettischer Regierungschef eine volle Amtszeit von vier Jahren überstand, auf Erfahrung: Außenminister bleibt der seit mehr als elf Jahren amtierende Edgars Rinkevics, neue Verteidigungsministerin wird Ex-Parlamentspräsidentin Inara Murniece. Finanzminister des Euro-Landes mit rund 1,9 Millionen Einwohnern wird Arvils Aseradens.

Lettland grenzt an Russland und betrachtet den Angriffskrieg gegen die Ukraine als direkte Gefahr für seine Sicherheit. Gemeinsam mit Estland und Litauen forderte die Regierung in Riga zuletzt immer wieder ein härteres Vorgehen des Westens gegen Russland und gehört international zu den entschlossenen Unterstützern Kiews./awe/DP/men