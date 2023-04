Let’s Explore: Elektromobilitäts-Offensive von Škoda mit sechs neuen Elektrofahrzeugen bis 2026

Mladá Boleslav (ots) -› Sechs neue batterieelektrische Modelle bis 2026 geplant: Škoda Auto baut seine Elektrofahrzeug-Offensive weiter aus› Škoda legt zusätzlich zur beliebten Enyaq iV-Familie eine komplette Modellpalette batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) in den Segmenten ‚Small‘, ‚Compact‘, ‚Combi‘ und ‚Space‘ auf› Neue Designsprache definiert den robusten Look zukünftiger batterieelektrischer Fahrzeuge› Modellversionen mit modernen und hocheffizienten Verbrennungsmotoren sowie Plug-in-Hybridantrieben spielen während der Transformationsphase eine wichtige RolleŠkoda Auto beschleunigt seine Elektromobilitäts-Kampagne und -Transformation. Bis 2026 will der tschechische Autohersteller sein Angebot an Elektrofahrzeugen auf sechs Modelle erhöhen, darunter vier komplett neue Modelle und zwei aktualisierte Varianten der Enyaq iV-Familie. Bis 2027 investiert Škoda Auto insgesamt 5,6 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Zugleich gestaltet der Hersteller das elektrische Modellangebot noch vielseitiger: mit einer Neuerscheinung im Segment der kleinen SUV, einem Kompakt-SUV namens Elroq, einem großzügigen Kombi und einem Siebensitzer. Während dieser Transformationsphase spielen moderne und hocheffiziente Verbrennungsmotoren sowie Plug-in-Hybridantriebe weiterhin eine bedeutende Rolle im Škoda Portfolio. Mit den neuen Generationen des Superb und Kodiaq, dem aufgewerteten Octavia, Kamiq und Scala sowie den neuen batterieelektrischen Modellen wird Škoda bald das vielseitigste Modellportfolio seiner Unternehmensgeschichte anbieten. Und dabei das Beste aus zwei Welten kombinieren, um Kunden in verschiedenen Märkten den richtigen Škoda für jeden Geschmack und jede Anforderung zu bieten.Mehr Informationen sowie Bildmaterial zum Thema Let’s Explore stehen als Pressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/23002) bereit. Darüber hinaus ist der Pressemappentext in dieser Meldung als Download abrufbar.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell