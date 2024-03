Leslies Inc Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Leslie's-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,66 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,72 USD weicht um +0,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 7,26 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt somit darunter (-7,44 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Leslie's-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Nach Meinung der Analysten ergibt sich für die Leslie's-Aktie eine "Neutral"-Einstufung, da 0 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Kurzfristig gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,83 USD, was auf eine positive Entwicklung von 16,57 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Leslie's in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Leslie's zeigt, dass die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt, weshalb die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Leslie's eher neutral diskutiert, wobei an manchen Tagen ein positives Stimmungsbild herrschte. Aktuell zeigt sich insgesamt ein positives Interesse der Anleger, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Leslie's insgesamt eine "Gut"-Bewertung.