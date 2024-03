Leslies Inc Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Leslie's war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier Tage lang vor allem positive Themen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Leslie's daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Leslie's-Aktie derzeit bei 6,7 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,53 USD, was einem Abstand von +12,39 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 7,25 USD, was einer Differenz von +3,86 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird auf Basis der beiden Zeiträume ein "Gut"-Befund für Leslie's festgestellt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 4 Analystenbewertungen 0 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch die jüngsten Berichte der Analysten führen zu einer ähnlichen Beurteilung, wobei das Rating für das Leslie's-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Neutral" lautet. Das Durchschnittsziel der Kursziele beträgt 7,83 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 4,03 Prozent steigen könnte. Daraus ergibt sich die Empfehlung "Neutral" von den Analysten.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (47,71 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (50,95) zeigen an, dass Leslie's weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie für beide RSI-Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Leslie's somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.