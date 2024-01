Leslies Inc Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse von Leslie's-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,65 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend von 9,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,91 USD darstellt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,56 USD, was einem Aufwärtstrend von 24,28 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Leslie's daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine gemischte Stimmung rund um die Aktie von Leslie's. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen vor allem negative Themen aufkamen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 41 und 41,7, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält Leslie's auch auf Basis des RSI ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Leslie's eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.