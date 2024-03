Leslies Inc Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Leslie's-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 6,76 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,26 USD, was einem Unterschied von +7,4 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,23 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+0,41 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Leslie's-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, und es gab kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen waren jedoch weder stark positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Leslie's vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Leslie's, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 7,26 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 13,64 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 8,25 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Leslie's-Aktie also eine "Gut"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Einschätzung durch institutionelle Analysten.