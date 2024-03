Lesaffre begrüßt Kunden und Partner in der neuen Hefefabrik in Indonesien ein und verstärkt damit seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum

Lille, Frankreich, 8. März 2024 (ots/PRNewswire) -Lesaffre, ein 170 Jahre altes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Fermentation und Mikroorganismen, begrüßte heute seine Kunden und Partner in seiner neuen Hefefabrik in Indonesien, die der Herstellung von Press- und Trockenhefe gewidmet ist.Lesaffre ist seit über 40 Jahren in Indonesien geschäftlich tätig. PT Saf Indonusa, die erste indonesische Tochtergesellschaft von Lesaffre, die im Jahr 2000 gegründet wurde, beschäftigt heute mehr als 130 Mitarbeiter in ihrem Mischwerk für Backzutaten in Surabaya, in der Hauptverwaltung in Jakarta und in vier Baking Center™ und Vertriebsbüros in Jakarta, Medan, Semarang und Surabaya. Die neue Anlage ergänzt die bereits aktive Mischanlage für Backzutaten in der Region Surabaya.Mit diesem neuen Werk, das auf einem 9,8 ha großen Grundstück in Malang Regency, Ostjava, errichtet wurde, stärkt Lesaffre seine geografische Präsenz in der Nähe seiner Kunden. Es wird Backhefe in Indonesien und den ASEAN-Ländern anbieten.Dieses neue Unternehmen, PT Lesaffre Sari Nusa, ist eine Partnerschaft zwischen Lesaffre und seinem langjährigen indonesischen Partner PT Citra Bonang. Für den Betrieb des neuen Werks wurden mehr als 200 neue Arbeitsplätze vor Ort geschaffen.„Lesaffre ist seit mehr als 55 Jahren im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Dieses neue Werk in der Region verdeutlicht unsere Entschlossenheit, unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen und ihre Bedürfnisse mit innovativen Lösungen zu erfüllen. Indem wir unsere Kunden und Partner in der Fabrik in Malang, Indonesien, willkommen heißen, bestätigen wir einmal mehr Lesaffres Bestreben, sich in Partnerschaft mit seinen Kunden zu entwickeln und zu wachsen. ", sagt Brice-Audren Riché, Geschäftsführer von Lesaffre.INFORMATIONEN ZU LESAFFRELesaffre ist seit mehr als einem Jahrhundert ein wichtiger globaler Akteur auf dem Gebiet der Fermentation. Mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden Euro ist das Unternehmen auf allen Kontinenten vertreten und beschäftigt 11.000 Mitarbeiter aus mehr als 96 Ländern. Auf der Grundlage dieser Erfahrung und Vielfalt arbeiten wir mit Kunden, Partnern und Forschern zusammen, um immer bessere Antworten auf die Bedürfnisse der Ernährung, der Gesundheit, der Natürlichkeit und des Umweltschutzes zu finden. So erforschen und enthüllen wir jeden Tag das unendliche Potenzial der Mikroorganismen.Die Ernährung von 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 auf gesunde Weise bei gleichzeitiger optimaler Nutzung der Ressourcen unseres Planeten, ist eine große und beispiellose Aufgabe. Wir glauben, dass die Fermentation eine der vielversprechendsten Antworten auf diese Herausforderung ist.KONTAKT: l.doucy@lesaffre.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1893479/Lesaffre_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lesaffre-begruWt-kunden-und-partner-in-der-neuen-hefefabrik-in-indonesien-ein-und-verstarkt-damit-seine-prasenz-im-asiatisch-pazifischen-raum-302084058.htmlPressekontakt:+33 (0)6.08.72.75.82Original-Content von: Lesaffre, übermittelt durch news aktuell