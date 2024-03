Leroy Seafood Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Leroy Seafood Group":

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral. In den letzten Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über Leroy Seafood Asa. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und das Anleger-Sentiment als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Leroy Seafood Asa-Aktie derzeit 40. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 31,48 als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die 200-Tage-Linie der Leroy Seafood Asa verläuft derzeit bei 43,21 NOK. Da der Aktienkurs bei 47,76 NOK liegt, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt lautet der Gesamtbefund somit "Gut".