Leroy Seafood Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Leroy Seafood Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Leroy Seafood Asa wurden in den sozialen Medien zuletzt ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Leroy Seafood Asa diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Leroy Seafood Asa verläuft derzeit bei 44,63 NOK. Da der Aktienkurs bei 41,46 NOK lag, was einem Abstand von -7,1 Prozent entspricht, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 42,26 NOK, was einer Differenz von -1,89 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Leroy Seafood Asa-Aktie liegt der RSI bei 45,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,55 und resultiert ebenfalls in einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle für die Bewertung von Aktien. In diesem Zusammenhang wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung in Bezug auf die Aktie von Leroy Seafood Asa untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Leroy Seafood Asa verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Leroy Seafood Asa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".