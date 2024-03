Leroy Seafood Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Leroy Seafood Group":

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes rund um die Leroy Seafood Asa-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat. In Bezug auf die Diskussionen im letzten Monat erfährt das Unternehmen weder eine erhöhte noch eine verringerte Beachtung, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leroy Seafood Asa-Aktie weist ebenfalls auf ein neutrales Rating hin. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,59 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (31,24 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen eine positive Bewertung der Leroy Seafood Asa-Aktie. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Themen zu dem Unternehmen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein positives Bild für die Leroy Seafood Asa-Aktie. Sowohl die 200-Tage-Linie (GD200) als auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) deuten auf ein "gut" Signal hin, da der Aktienkurs einen Abstand von +10,98 Prozent bzw. +9,13 Prozent aufgebaut hat.

Insgesamt erhält die Leroy Seafood Asa-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein positives Rating.