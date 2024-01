Leroy Seafood Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Diskussionen über Leroy Seafood Asa in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Stimmung und Einschätzungen der Anleger. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass die Aktie als "Schlecht" angesehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Leroy Seafood Asa zeigt eine Bewertung von "Gut" mit einem Wert von 3,65. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 46,1. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 44,43 NOK für die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43,02 NOK, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend neutral bis negative Einschätzung der Aktie von Leroy Seafood Asa basierend auf Anlegerstimmung, technischer Analyse und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien.