Leroy Seafood Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Anleger-Stimmung bei Leroy Seafood Asa ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie geführt hat.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" auf dieser Ebene führte.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergab die Analyse, dass die Leroy Seafood Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher wurde auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -2,53 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigte eine geringe Abweichung von -0,57 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

