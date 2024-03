Lerado Financial Company Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen wenig Veränderungen in der Stimmung rund um die Lerado-Aktie gab. Daher erhält sie von Experten eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität bezüglich Lerado festgestellt, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lerado-Aktie liegt bei 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich dazu zeigt sich, dass der RSI auf 25-Tage-Basis (72,22) darauf hinweist, dass Lerado überkauft ist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Einstufung nach RSI-Bewertung.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergab, dass die Meinungen in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral waren. Das bedeutet, dass auch auf dieser Ebene die Einstufung auf "Neutral" fällt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Lerado-Aktie um 18,82 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Abweichung von -12,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält die Lerado-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.