Lepu Medical Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lepu Medical Beijing liegt bei 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen rund um den Wert diskutiert. Alles in allem wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Lepu Medical Beijing im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,94 Prozent erzielt, was 24,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -6,76 Prozent, und Lepu Medical Beijing liegt aktuell 19,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 64,71 Punkten liegt, was keine Über- oder Unterkäufe anzeigt. Allerdings zeigt der RSI25 von 75,43, dass Lepu Medical Beijing überkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Punkt als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Lepu Medical Beijing daher eine "schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.