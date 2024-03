Lepidico Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der aktuelle Lepidico-RSI liegt bei 62,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60 und führt zu einer ähnlichen Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -50 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lepidico-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,005 AUD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 AUD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien für Lepidico in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Dadurch erhält Lepidico eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass Lepidico in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders negativ bewertet wurde. Ebenso wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung lässt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Lepidico zu.