Leonteq beteiligt sich an der Schweizer Börse BX Swiss

Zürich (ots) -BX Swiss hat eine weitere Aktionärin: Das führende Finanzunternehmen Leonteq beteiligt sich mit 10% an der Schweizer Börse BX Swiss, einem Tochterunternehmen der Gruppe Börse Stuttgart.Leonteq pflegt eine enge Partnerschaft mit der BX Swiss. Seit 2021 agiert Leonteq als Emittentin und hat erfolgreich Strukturierte Produkte im regulierten Handelssegment deriBX kotiert und Exchange Traded Products gelistet.Mit dem Erwerb einer 10%-Beteiligung für einen einstelligen Millionenbetrag von Leonteq an der BX Swiss legen die beiden Finanzinstitute die Basis für eine strategische Partnerschaft. BX Swiss wird zukünftig von Leonteqs Investmentlösungs-Ökosystem profitieren, welches den Zugang und die Zusammenarbeit mit lokalen sowie globalen Finanzmarktakteuren erleichtert. Im Gegenzug erhält Leonteq Zugang zum Ökosystem der Gruppe Börse Stuttgart, der sechstgrössten Börsengruppe in Europa, und kann am Wachstum der BX Swiss partizipieren. Durch die Partnerschaft soll auch die Position des regulierten börslichen Handels gestärkt werden."Mit einem strategischen Partner wie Leonteq schaffen wir ideale Bedingungen für unsere Partner. Gemeinsam stellen wir die Bedürfnisse der selbstbestimmten Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz in den Mittelpunkt und ermöglichen einfachen und kostengünstigen Wertschriftenhandel, auch dank unserer Low-Fee-Strategie", sagt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss."Die Beteiligung von Leonteq als internationalem Finanzmarktakteur an unserer Schweizer Börse BX Swiss unterstreicht die europäische Perspektive unserer Börsengruppe und unsere Wachstumsambitionen im Kapitalmarktgeschäft. Durch die Partnerschaft können wir den börslichen Handel mit Strukturierten Produkten und anderen Assetklassen in der Schweiz stärken und hierfür auch innovative Handels- und Gebührenmodelle umsetzen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart und Verwaltungsratsvorsitzender der BX Swiss.Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: "BX Swiss ist eine attraktive Partnerin, mit der Leonteq eine hohe Übereinstimmung in Bezug auf Kundenfokus und Innovationskraft hat. Wir glauben, dass der Börsenzugang und die Kotierung von Anlageprodukten für unsere Partner und Kunden weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden und wir sind bestrebt, unser Produktangebot und Ökosystem weiter auszubauen. Eine strategische Beteiligung an der BX Swiss unterstreicht unser Engagement für Transparenz, Service und Liquidität, die für Leonteq seit der Gründung im Jahr 2007 einen Schwerpunkt bilden."Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com