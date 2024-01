Leonteq Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Die Dividendenrendite von Leonteq liegt derzeit bei 10,53 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor verzeichnet Leonteq jedoch eine Rendite von -13,77 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,76 Prozent wird von Leonteq mit 24,53 Prozent unterschritten. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Leonteq-Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Leonteq-Aktie liegt bei 35 und 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Dividendenrendite, der Branchenvergleich Aktienkurs, das Sentiment und Buzz sowie der Relative Strength Index, dass die Leonteq-Aktie gemischte Bewertungen erhält, mit einer positiven Einschätzung für die Dividendenpolitik, aber auch negativen Ratings in Bezug auf die Performance und Stimmungslage.