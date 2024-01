Leonteq Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von Leonteq im Vergleich zum Finanzsektor verzeichnet eine Rendite von -13,77 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 10,84 Prozent erzielte, liegt Leonteq mit 24,62 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leonteq-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und zeigt mit einem Wert von 66, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Leonteq. Dies wird auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut" führt. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Leonteq in dieser Kategorie daher ein "Gut".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Leonteq mit 34,35 CHF -7,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -17,45 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.