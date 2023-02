Leoni Aktionäre sehen wohl grösstenteils in die Röhre. Aber ein Kapitalschnitt immer noch besser als Insolvenz, wenn nicht…

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni Aktie – Automotive-Wert, der stark gebeutelt während der Corona-Lockdowns, wieder Morgenluft witterte und dann frontal vom Krieg in der Ukraine getroffen wurde. Dann sah es so aus, durch einen Beteiligungsverkauf die Leoni AG (ISIN: DE0005408884) wieder auf überlebensfähige Füsse stellen zu können.Alles sah nach einem guten Ende oder besser gesagt Neuanfang aus – die Gläubiger waren ebenfalls mit dem Beteiligungsverkauf zufrieden . Mit dem Verkauf der „Business Group Automotive Cable Solutions“ wäre ein Umsatzvolumen von rund 1,3 Mrd EUR „weg gewesen“ gegen ein Enterprise Value von 560 Mio EUR. Vom Enterprise Value wären Mittelzuflüsse nach Abzug u.a. von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten bei deutlich über 400 Mio EUR bei Leoni angekommen.

Aber Conditionalis – Verkauf geplatzt. Jetzt wird Kapitalschnitt bei Leoni notwendig. Jetzige Leoni Aktie wird nur noch einen Bruchteil an Leoni repräsentieren.

Wie bereits am 13. Dezember 2022 mitgeteilt, muss die Leoni AG mit ihren Konsortialbanken und Schuldscheingläubigern eine neue Finanzierungslösung verhandeln, nachdem die STARK Corporation überraschend den Vollzug des im Mai 2022 abgeschlossenen Kaufvertrags über den Verkauf der Business Group Automotive Cable Solutions verweigert hatte.

Die laufenden Verhandlungen lassen erwarten, dass es ohne einen Kapitalschnitt der Aktionäre keine Lösung geben wird. Hintergrund ist, dass auch alle Finanzgläubiger weitgehende Zugeständnisse machen müssen, um die langfristige Fortführung der Leoni AG zu ermöglichen, indem Finanzverbindlichkeiten zur Entschuldung der Leoni-Gruppe in Eigenkapital (Debt-to-Equity-Swap) oder in andere Instrumente – etwa in nachrangige Besserungsscheine – gewandelt werden.

Besser als Insolvenz, aber die Alt-Aktionäre müssen kräftig bluten.

Spannende ist in welchem Verhältnis das Kapital reduziert wird – theoretisch wäre sogar ein Kapitalschnitt auf 0 möglich, aber vielleicht geht es eher in Richtung des Steinhoff-Vorschlags von 10:1.. Wobei der Hinweis einer „weitgehenden Verwässerung“ nichts Gutes ahnen lässt. Und so sei aus heutiger Perspektive laut Leoni-Management davon auszugehen, dass Voraussetzung der Refinanzierungslösung eine Kapitalherabsetzung mit einer nachfolgenden Kapitalerhöhung sein werde – wobei die genaue Ausgestaltung noch offen sei. Bei Umsetzung dieser Maßnahmen werden die derzeitigen Aktionäre mit ihrer bisherigen Beteiligung weitestgehend verwässert.

Leoni Aktie ist derzeit definitiv keine Wette auf den Erfolg der Sanierungsmassnahmen. So lange die Quote des Kapitalschnitts nicht feststeht, ist einfach nicht abschätzbar, mit welchem Anteil die derzeitigen Aktionäre an der „neuen Leoni“ beteiligt sein werden. Ob ein Einstieg nach dem Kapitalschnitt (!) sinnvoll sein könnte, hängt von den Konditionen ab. So sieht es auch der derzeitige Hauptaktionär. Es heisst hierzu in der aktuellen Unternehmensmeldung „ Die Leoni AG hat Gespräche mit ihrem Großaktionär, der Pierer-Gruppe, aufgenommen. Diese hat erklärt, unter bestimmten Bedingungen einen deutlichen Sanierungsbeitrag im Rahmen der Eigenkapitalzuführung leisten zu wollen .“



Chart: Leoni AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de