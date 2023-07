Leoni-Aktie: Enttäuschende Entwicklung auf dem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Vor wenigen Jahren stand die Leoni-Aktie noch bei über 60 Euro. Doch dann häuften sich die hausgemachten Probleme und diverse unerwartete Ereignissen traten auf, welche den Aktienkurs kontinuierlich in Richtung Abgrund drückten – bis hin zur drohenden Insolvenz. In solchen Fällen werden Aktionäre als Eigentümer meistens zuletzt entschädigt, oft gehen sie sogar komplett leer aus. Und obwohl eine solche Aktie immer noch einen geringen Wert besitzt – vorwiegend aus spekulativen Gründen – erlitt der Kurs von Leoni am Mittwoch, dem 19. Juli einen Verlust von 27 Prozent.

Dies war darauf zurückzuführen dass die Leoni-Aktien nun auch offiziell als wertlos erklärt wurden: Ein radikaler Kapitalschnitt führte dazu, dass alle alten Leoni-Aktien wertlos gemacht und alle neuen vom Markt genommen werden sollten.

