Leonardo SPA Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Leonardo Spa ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigt an acht Tagen grün und an keinem Tag negativ. An fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls positive Signale. Die Diskussionsintensität ist zwar rückläufig, aber die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Leonardo Spa.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ein Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine abweichende Bewertung, die zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung wieder ein "Gut"-Rating für Leonardo Spa.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Leonardo Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 29,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sowie dem "Industrie"-Sektor. Diese Überperformance führt zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie.