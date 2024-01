Leonardo SPA Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das italienische Unternehmen Leonardo Spa hat eine neutrale Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -0 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Leonardo Spa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,71 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,275 EUR, was einem Unterschied von +35,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die simple Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Leonardo Spa neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 6,01 und der RSI25 liegt bei 16,3, was zu einer "Gut"-Einstufung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.