Leonardo SPA Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Leonardo Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 1,39 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Leonardo Spa von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Leonardo Spa weist eine Ausprägung von 8,07 auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 28,47, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Leonardo Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,69 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,69 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Leonardo Spa mit 29,69 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Leonardo Spa in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.