Leonardo SPA Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Leonardo Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 12,35 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,705 EUR, was einem Unterschied von +19,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 14,24 EUR liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Leonardo Spa somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -0 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Leonardo Spa aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Branchenvergleich hat Leonardo Spa in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was zu einer Outperformance von +29,69 Prozent führt. Auch im Vergleich mit dem "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Leonardo Spa um 29,69 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare über Leonardo Spa auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Leonardo Spa aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also für Leonardo Spa eine positive Bewertung aus verschiedenen Perspektiven, sowohl in Bezug auf die technische Analyse, die Dividendenpolitik, den Branchenvergleich als auch die Anlegerstimmung.