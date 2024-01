Leonardo SPA Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Der Relative Strength Index (RSI) der Leonardo Spa liegt bei 8,07, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit einem "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite der Leonardo Spa liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,69 Prozent erzielt, was 29,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Aktie aktuell 29,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Leonardo Spa-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 12,57 EUR, was 28,92 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,47 EUR, was einer Abweichung von +11,99 Prozent entspricht. In Summe wird die Leonardo Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.