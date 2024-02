Leonardo SPA Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Die technische Analyse der Leonardo Spa-Aktie zeigt eine positive charttechnische Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 13,68 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,98 EUR liegt, was einer Abweichung von +46,05 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 16,59 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+20,43 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Daten erhält die Leonardo Spa-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Leonardo Spa-Aktie ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen in sozialen Medien. Anleger zeigten an zehn Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral, und auch aktuell zeigen Anleger hauptsächlich Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Leonardo Spa-Aktie überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 12,77 Punkten, während der RSI25 bei 23,23 Punkten liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhalten daher eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet ebenfalls auf positive Entwicklungen hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Leonardo Spa-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Leonardo Spa-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anleger-Sentiment, RSI und dem Buzz im Netz mit einem positiven "Gut"-Rating bewertet.