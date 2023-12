Leonardo SPA Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Die italienische Firma Leonardo Spa hat eine Dividendenrendite von 0 %, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 % für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.

Die sozialen Medien zeigen ein positives Signal in Bezug auf Leonardo Spa, da in den Diskussionen in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Leonardo Spa in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als üblich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leonardo Spa beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.