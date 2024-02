LeonardoADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An weiteren fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Leonardo Spa. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt damit eine positive Einschätzung zum Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Leonardo Spa bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Leonardo Spa derzeit bei 13,3 EUR verläuft. Da der Aktienkurs bei 17,245 EUR liegt und damit einen Abstand von +29,66 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +9,91 Prozent im "Gut"-Bereich. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Leonardo Spa im letzten Jahr eine Rendite von 29,69 Prozent erzielt, was 29,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, wodurch Leonardo Spa aktuell 29,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut".