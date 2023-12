LeonardoADR Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Leonardo Spa hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 29,69 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, liegt Leonardo Spa mit 29,69 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leonardo Spa liegt mit 10,56 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Leonardo Spa. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz weist Leonardo Spa eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

