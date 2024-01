LeonardoADR Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Dividende von Leonardo Spa zeigt gegenwärtig ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" entspricht. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens heute neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bei Leonardo Spa festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Leonardo Spa ein Neutral-Titel ist. Die Werte des RSI7 (für sieben Tage) und RSI25 (für 25 Tage) ergeben Empfehlungen von "Gut" aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegungen in diesen Zeiträumen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leonardo Spa liegt bei 10, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" entspricht. In fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.