Leon's Furniture Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Leon's Furniture zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, während der RSI25 bei 43,33 Punkten liegt. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Leon's Furniture im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,51 Prozent erzielt, was 11,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie 12,44 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Leon's Furniture zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Leon's Furniture-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,72 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,69 CAD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating. Der gleitende Durchschnitt beträgt hier 19,52 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält die Leon's Furniture-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.