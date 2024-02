Leon's Furniture Aktie: Was soll das denn werden?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Leon's Furniture zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was insgesamt zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Leon's Furniture derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im zyklischen Konsumgütersektor hat Leon's Furniture im letzten Jahr eine Rendite von 20,03 Prozent erzielt, was 27,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche des Spezialität Einzelhandels liegt die Aktie sogar 27,99 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den vergangenen Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.