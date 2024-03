Leon Thiel: Jungunternehmer bietet Franchise-Partnern eine einmalige Chance

Willich (ots) -Im digitalen Zeitalter ist es für viele Menschen interessant geworden, sich ein ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen, mit dem man von überall von der Welt aus arbeiten kann. Leon Thiel hat ein neues Franchise-System geschaffen, welches engagierten Quereinsteigern ermöglicht, sein Online-Business-Konzept - mit welchem er laut der größten deutschen Medien allein in 2023 vier Millionen Euro erzielt hat - innerhalb weniger Wochen 1:1 zu kopieren. Warum das Franchise-Programm in erster Linie für Quereinsteiger interessant ist und wie seine Partner in wenigen Wochen ihre eigene erfolgreiche Online-Marketing-Agentur gründen und direkt auf fünfstellige monatliche Einnahmen bringen können, erfahren Sie in diesem Beitrag.Die vielfältige Auswahl an Werbemöglichkeiten, die das Internet bietet, hat Unternehmer und Firmen zu neuen Problemen geführt. Wie gelingt es nun wirklich als Unternehmen, online erfolgreich Kunden gewinnen zu können? Welche Portale sind geeignet, um möglichst effektiv die eigene Zielgruppe zu erreichen? Die meisten mittelständischen Unternehmen setzen nach wie vor auf veraltete Methoden in ihrem Marketing. Nicht selten führt dies dazu, dass die Kundengewinnung schleppender verläuft als erhofft. Unter Umständen tritt sogar eine Wettbewerbsverzerrung ein, wenn Konkurrenten allein aufgrund ihres extrem effizienten Online-Marketings und weniger durch ihre eigentliche Qualität mehr Kunden für sich gewinnen. Aus diesem Grund ist auch aus den letzten Studien hervorgegangen, dass die deutschen mittelständischen Firmen und Unternehmer in 2024 so viel Geld wie nie zuvor in Online-Marketing, Werbung und die daraus resultierende Digitalisierung stecken werden. "Das ist der Grund, weshalb eine Online-Marketing-Agentur aktuell das lukrativste Konzept ist, wenn es darum geht, sich als Quereinsteiger ein Online-Business aufzubauen, welches auch sehr zügig sehr erfolgreich läuft", erklärt Leon Thiel."Ich bin eigentlich gar kein Genie, ich löse einfach nur das aktuell größte Problem der deutschen Firmen, nämlich online erfolgreich Kunden gewinnen zu können, sich somit zu digitalisieren und endlich von Lockdowns oder Krisen unabhängig zu werden", so der Experte weiter. "Das Ganze funktioniert durch simple Online-Werbeanzeigen, die ich für diese Unternehmen auf den gängigen Social-Media-Plattformen schalte." Seine weitreichenden Kenntnisse im Bereich des Online-Marketings spiegeln sich nicht zuletzt im Erfolg seines eigenen Unternehmens wider. So konnte Leon Thiel durch das Konzept der gezielten Werbeanzeigen für mittelständische Firmen im Internet innerhalb eines Jahres vier Millionen Euro erwirtschaften. Zahlreiche Unternehmensbeteiligungen untermauern den Erfolg seines eigenen Marketingkonzepts. Ferner tragen der fünfte größte deutsche Marketing Award und die unzähligen Berichte in den deutschen Nachrichtensendern dazu bei, dass Leon Thiel mit seinem Business einen offensiven Expansionskurs verfolgt. Im Rahmen eines neuen Franchise-Systems geht in wenigen Wochen ein einzigartiges Partnerprogramm an den Start, das zum Ziel hat, Quereinsteiger in kürzester Zeit auf dasselbe Level zu bringen, auf dem er selbst agiert.Das Ziel dahinter sieht Leon Thiel darin, sich selbst zu duplizieren und sich so noch mehr Marktanteile zu sichern. Schließlich ist die Nachfrage nach seinen Werbeanzeigen so groß, dass er das Ausmaß allein nicht stemmen kann. Die Abgabe an seine Franchise-Partner, bei einer Beteiligung von etwa zehn Prozent, ermöglicht ihm, die Nachfrage zu befriedigen - eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Grundsätzlich strebt er dabei eine langfristige Zusammenarbeit mit Quereinsteigern an, die sich den Traum vom eigenen Unternehmen erfüllen möchten. Wie sich die Kooperation mit Leon Thiel konkret gestaltet, verrät der Marketing-Experte im Folgenden.An wen richtet sich das Partnerprogramm?Gründer oder Personen, die eine Geschäftsgründung anstreben, benötigen zunächst eine Idee, die sich vermarkten lässt. Viele Menschen verfügen in der Anfangsphase ihrer Geschäftsgründung allerdings weder über eine genaue Vorstellung, in welchem Geschäftsfeld die zukünftige Selbstständigkeit ausgeübt werden soll, noch haben sie konkrete Pläne zu Produkten beziehungsweise Dienstleistungen geschmiedet. An diesem Punkt setzt die Zusammenarbeit mit Leon Thiel an.Das Partnerprogramm funktioniert als White-Label, was für den jeweiligen Gründer bedeutet, dass sein eigenes Unternehmen nicht an den Namen von Leon Thiel gebunden ist. In der Regel erfolgt eine Beteiligung zu zehn Prozent. Über Konditionen und Zeiträume kann individuell innerhalb eines Beratungsgesprächs verhandelt werden, sodass die Kooperation von Beginn an auf einer Vertrauensbasis fußt. Im Anschluss erfolgt der gemeinsame Unternehmensaufbau, der das Ziel verfolgt, innerhalb kürzester Zeit auf ein Level von 200.000 bis eine Million Euro pro Jahr an Gewinn zu kommen. Das gelingt, indem er seinen Partnern jeden einzelnen Prozess seiner eigenen Online-Marketing-Agentur als Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung stellt und sie dabei zusätzlich in enger persönlicher Betreuung bei der Umsetzung begleitet. Somit ist das Franchise-Programm für jeden geeignet, der ohne Vorwissen ein erfolgreiches, ortsunabhängiges und vor allem seriöses Online-Business aufbauen möchte, um beruflich und finanziell für sich selbst einen großen Sprung nach oben zu machen.Welche Vorteile genießt ein Franchise-Nehmer?Gründer, die sich in eine Kooperation mit dem Franchise-Experten begeben, erhalten einen tiefen Einblick in alle Vorlagen, Schritte und Prozesse, die zu dem herausragenden Erfolg Leon Thiels mit seiner Online-Marketing-Agentur beigetragen haben. Persönliche wöchentliche Live-Calls helfen dabei, Herausforderungen zu bewältigen und die praktische Umsetzung aktiv zu verwirklichen. Zudem erhält ein Franchise-Nehmer Zugriff auf den gesamten Mitgliederbereich, in dem neue Module und 1:1-Videoanleitungen detailliert beschrieben und technische Einzelheiten ausführlich erklärt werden. So ist es möglich, völlig ohne Vorwissen in kurzer Zeit seine eigene erfolgreiche Online-Marketing-Agentur betreiben zu können.Ziel der Kooperation ist es, Unternehmer und jene, die es werden möchten, intensiv auf ihre Tätigkeit vorzubereiten, sodass sie den Schritt in ihr eigenes Online-Business erfolgreich meistern. Der Fokus liegt dabei sowohl auf der Skalierung des Unternehmens als auch auf der Gewinnung von zahlungskräftigen Kunden, die bereit sind, vierstellige Beträge in die Dienstleistung einer Online-Marketing-Agentur zu investieren. Außerdem werden Gründer im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit geschult, was ihnen dabei hilft, einen loyalen Kundenstamm aufzubauen und Neukunden durch Weiterempfehlungen zu gewinnen. "Mit meinem neuen Franchise-System gelingt der Einstieg in die Selbstständigkeit nun so einfach wie nie. Ich öffne Quereinsteigern und anderen Interessierten die Tür und stehe meinen Partnern jederzeit zur Seite - so gelingt es mir, gemeinsam Erfolge zu erzielen, die sich sehen lassen können. Ich freue mich auf jeden einzelnen Partner, der gemeinsam mit mir Großes erreichen möchte", so Leon Thiel abschließend.Sie interessieren sich dafür, eine erfolgreiche digitale und ortsunabhängige Selbstständigkeit aufzubauen und wollen dabei vom Millionen-Konzept von Leon Thiel als Franchise-Partner profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Leon Thiel (https://www.leonthiel.de/) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!