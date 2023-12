Leon Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das IT-Unternehmen Leon wird anhand verschiedener Kriterien analysiert. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 98, was im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Daher wird Leon weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Leon-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Leon weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf die Dividende liegt Leon im Vergleich zum Branchendurchschnitt nur leicht niedriger und wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Leon mit einer Rendite von 3,56 Prozent mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt Leon mit 14,36 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Leon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Leon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Leon-Analyse.

Leon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...