Leon Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Leon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 9,62 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 18,87 Prozent, wobei Leon aktuell 15,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber Leon wider, mit vermehrten negativen Meinungen und Themen in den Kommentaren der letzten Wochen. Auch die Redaktion bewertet das Unternehmen dementsprechend als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Leon-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was einer neutralen Bewertung entspricht. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (64,06) ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Leon in Bezug auf die Rendite, Anlegerstimmung und die RSI-Bewertung.