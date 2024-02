Leon Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Leon weist ein KGV von 98,66 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -12,07 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem IT-Sektor eine Überperformance darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Diskussionen über Leon geführt. Aktuell sind die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Leon-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält die Leon-Aktie sowohl auf fundamentaler, branchenvergleichender als auch auf Basis des Anleger-Sentiments eine gemischte Bewertung, was auf eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie hinweisen könnte.