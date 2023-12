Leon Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Leon beträgt das aktuelle KGV 98. Im Branchenvergleich haben vergleichbare Unternehmen ein durchschnittliches KGV von 0. Daher wird Leon aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Leon von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Leon eine Performance von 3,56 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 17,25 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -13,69 Prozent im Branchenvergleich für Leon. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Leon um 8,83 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Leon-Aktie ein "Neutral"-Rating insgesamt.