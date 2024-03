Leon Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Dividendenrendite von Leon beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,75 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leon liegt bei 98,66, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "IT-Dienstleistungen" hat einen Wert von 0. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen, und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Leon bei 9,08 CNH und ist damit um +2,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" betrachtet. Im Vergleich dazu ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -15,53 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume betrachtet.

Das Stimmungsbild bei Leon hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird berücksichtigt, da eine Änderung des Stimmungsbildes auftritt, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Leon daher für diese Stufe ein "Gut".