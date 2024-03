Leon Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Leon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 17,97 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -19,16 Prozent, wobei Leon aktuell 14,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Leon derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,74 Prozent. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leon liegt bei 98, was vergleichbar mit dem Durchschnittswert in der Branche "IT-Dienstleistungen" ist. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Leon-Aktie liegt bei 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 48,01. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Leon basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass Leon sowohl in Bezug auf den Aktienkurs, die Dividendenrendite, das KGV und den RSI eine neutrale Bewertung erhält.