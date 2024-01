Leon Aktie: Chancenlos!

Die IT-Dienstleistungsaktie von Leon weist eine Dividendenrendite von 0,62 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche beträgt 0 Prozent, was Leon zu einem neutralen Investment macht, bewertet die Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Leon eine Performance von 3,56 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche um durchschnittlich 18,48 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -14,91 Prozent für Leon führt. Auch im Sektorvergleich liegt Leon mit einer Rendite von 10,7 Prozent unter dem Durchschnittswert von 14,27 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Diskussionsintensität im Internet wurde bei Leon eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine neutrale Bewertung zugeordnet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Aktienkurs von Leon sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200) als auch zum 50-tägigen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Leon derzeit neutral bewertet wird, wobei sowohl die Dividendenrendite als auch die Performance im Branchen- und Sektorvergleich zu einer neutralen Einschätzung führen.