Leon Aktie: Bloß aufpassen!

Der Vergleich des Aktienkurses von Leon mit anderen Unternehmen aus dem Informationstechnologie-Sektor zeigt, dass Leon in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,56 Prozent erzielt hat. Dies liegt mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19,03 Prozent. Auch im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche liegt die Rendite von Leon mit 15,47 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Leon ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Leon haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussionen und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Leon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,78 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,01 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 10,67 CNH ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,06 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Daten erhält die Leon-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt wird die Leon-Aktie basierend auf den genannten Bewertungsfaktoren als "Schlecht" eingestuft.