Leoch Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Leoch beträgt derzeit 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite für Leoch beträgt derzeit 5,71 Prozent, was 3,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Leoch ist insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leoch liegt mit einem Wert von 3,03 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 47. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".