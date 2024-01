LeoNovus Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der Leonovus-RSI liegt bei 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 20, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Leonovus daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Leonovus-Aktie sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von +133,33 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +75 Prozent. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Leonovus daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Leonovus werden auch analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Leonovus zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Leonovus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

Schließlich wird das Anleger-Sentiment berücksichtigt, welches auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt basiert. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Leonovus diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der letzten ein bis zwei Tage zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Leonovus insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.