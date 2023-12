LeoNovus Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Leonovus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einem Unterschied von +33,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Dieses Rating bleibt auch bestehen, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Leonovus zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Stimmung wider, weshalb die Aktie von Leonovus auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Leonovus in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt, Sentiment und Buzz, den RSI und die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird.