Lenzing, tut es schon wieder!

Die Lenzing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 45,03 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 33,6 EUR, was einer Abweichung von -25,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 35,93 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,48 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Lenzing insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 25,73 und liegt 36 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 18 (Branche: Chemikalien). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lenzing-Aktie hat einen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 52,28, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lenzing.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält die Lenzing-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Wert für Lenzing.