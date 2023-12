Lenzing, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Dividendenrendite der Lenzing-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Lenzing-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis schlecht abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 47,95 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 33,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,93 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 33,6 EUR unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 36,22 EUR, was einer Abweichung von -7,23 Prozent entspricht. Somit erhält die Lenzing-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Lenzing basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt 0 "Schlecht"- und 9 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.

