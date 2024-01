Lenzing Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Lenzing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor der "Materialien" 45,37 Prozent unter dem Durchschnitt (4,89 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 4,89 Prozent, wobei Lenzing aktuell 45,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lenzing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,59 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,59 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lenzing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 45,31 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (34,7 EUR) mit einem Unterschied von -23,42 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 35,96 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -3,5 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Lenzing verzeichnet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine insgesamt schlechte Performance der Lenzing-Aktie, wobei lediglich das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz positiv bewertet werden.